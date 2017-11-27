До 30 млрд рублей выручили российские магазины в «чёрную пятницу»

10:06, 27 ноября 2017, ПАИ

Российские магазины выручили до 30 млрд. рублей во время большой распродажи года под названием «черная пятница». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на организатора мероприятия, президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова.

Кроме того, почти 20 млн. человек купили товары со скидкой в 90%. Показатель в пять раз выше, чем в прошлом году.

По словам Алексея Федорова, увеличение количества покупателей произошло за счет впервые присоединившейся стационарной розницы. «До этого стационарный ритейл просто не понимал, что это такое, и отказывался от участия», — добавил Алексей Федоров.

Одежда оказалась главным драйвером роста – скидки доходили до 90%, выручка выросла в 6 раз, по сравнению с обычным днем. При этом, как отметил Алексей Федоров, покупатели не отреагировали на продукты питания.