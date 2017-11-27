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312 рублей потратят россияне на приготовление одной порции «Оливье» в этом году

В этом году россияне в среднем должны потратить порядка 312 рублей на приготовление одной порции салата «Оливье». Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы, передает газета «Известия».

По ее словам, за уходящий год, традиционный новогодний салат подорожал на 1,2%.

Свой рецепт салата существует и у Росстата, который отличается от рецепта Центробанка тем, что в нем на 20 граммов меньше зеленого горошка. В целом салат «Оливье» подорожал за год меньше инфляции, которая за 10 месяцев составила 1,9%.

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