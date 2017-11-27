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Общество

32 работникам задолжали зарплаты Пустошкинские теплосети

Зарплату за сентябрь не выплатили во время 32 работникам МП «Пустошкинские теплосети». Данное нарушение выявила прокуратура района в ходе проверки соблюдения прав работников на своевременное получение заработной платы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, общая задолженность  предприятия составила 259 тыс. рублей.

В этой связи прокуратурой района в суд направила заявления о выдаче судебных приказов. Требования прокурора суд удовлетворил. В настоящее время нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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