0
10:40
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
17:42
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
15:23
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
14:54
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис»
13:03
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
12:51
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:00
Александр Котов: В крепкой семье с детства воспитывается уважительное и бережное отношение к матери
Еще новости
Общество

Великолучанам напомнили о правилах пожарной безопасности

26 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки провели профилактический противопожарный рейд в жилом секторе города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Особое внимание уделялось требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, газовому оборудованию и электрической проводке. Гражданам разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а также указали на необходимость наличия на придомовых участках или в квартирах первичных средств пожаротушения. Великолучанам рассказали и о способах раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Жителям города напомнили телефонные номера экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.

В ходе рейда распространено 45 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах в осенне-зимний период, 20 памяток о мерах пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием. Проведены беседы о мерах пожарной безопасности с 25 жителями города, 18 человек проинструктированы под роспись.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
27 ноября 2017
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
26 ноября 2017
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
26 ноября 2017
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис»
26 ноября 2017
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис» 2
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
26 ноября 2017
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: В крепкой семье с детства воспитывается уважительное и бережное отношение к матери
26 ноября 2017
Александр Котов: В крепкой семье с детства воспитывается уважительное и бережное отношение к матери
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днем матери
26 ноября 2017
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днем матери

Идет загрузка...