Великолучанам напомнили о правилах пожарной безопасности

11:04, 27 ноября 2017, ПАИ

26 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки провели профилактический противопожарный рейд в жилом секторе города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Особое внимание уделялось требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, газовому оборудованию и электрической проводке. Гражданам разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а также указали на необходимость наличия на придомовых участках или в квартирах первичных средств пожаротушения. Великолучанам рассказали и о способах раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Жителям города напомнили телефонные номера экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.

В ходе рейда распространено 45 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах в осенне-зимний период, 20 памяток о мерах пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием. Проведены беседы о мерах пожарной безопасности с 25 жителями города, 18 человек проинструктированы под роспись.