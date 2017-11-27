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Общество

В Великолукском районе ВАЗ врезался в припаркованный «Дэу» и вылетел в кювет

26 ноября около 20:40 в Великолукском районе на 7-м километре дороги Першино - Лычево 23-летний водитель автомашины ВАЗ-21063, выбрал небезопасный скоростной режим и наехал на стоящий на правой обочине автомобиль «Дэу Нексия», за рулём которого сидела 36-летняя женщина. После этого ВАЗ съехал в правый кювет по ходу движения.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пострадали в аварии 22-летний и 29-летний пассажиры ВАЗа, младший из них помещён в Великолукскую межрайонную больницу.

25 ноября в 12:30 в Новосокольническом районе на 3-м километре трассы Отрадное – Новосокольники - Бор 33-летняя женщина-водитель автомашины ВАЗ-212140 на закруглении дороги выбрала небезопасную скорость движения и не справилась с управлением. В итоге машина съехала в кювет, где опрокинулась. В аварии пострадала 4-летняя девочка, ещё доставили в Великолукскую межрайонную больницу.

Других ДТП за прошедшие выходные дни в Псковской области не зарегистрировали. На дорогах региона был задержан 21 нетрезвый водитель.

Кроме того, 25 ноября с 10:00 до 21:15 в городе Великие Луки от дома 32/10 по проспекту Гагарина был угнан «Рено Логан» (госномер Е733КЕ/60) в кузове черного цвета.

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