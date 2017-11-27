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Общество

4G-интернет от «МегаФона» пришел в Пушкинские Горы

Жители и гости Пушкинских Гор теперь могут комфортно пользоваться не только голосовой связью, но и мобильным интернетом от «МегаФона» на высоких скоростях 4G. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

«Пушкинские Горы – пожалуй, самый известный райцентр Псковской области. Гости со всей России и из других стран приезжают сюда, чтобы увидеть места, воспетые великим поэтом, и принять участие в проходящих здесь крупных культурных мероприятиях. В их числе – Пушкинский праздник поэзии, Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины», Пушкинский театральный фестиваль», - рассказали в компании.

По словам специалистов компании, необходимость обеспечить многочисленных гостей и жителей поселка надежной связью была особенно актуальной потому, что летом операторам связи пришлось переносить свои базовые станции на другие площадки, так как на прежней начались ремонтные работы. «МегаФон» первым смонтировал и запустил оборудование на новом месте.

«Вступившая в строй базовая станция поддерживает формат 4G, а это значит, что у наших абонентов будет еще и скоростной мобильный интернет. Например, можно будет делать онлайн трансляции с праздников и выкладывать видео за считанные секунды», – отметил директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

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