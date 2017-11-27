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Общество

День безопасности прошёл в Псковском гуманитарном лицее

24 ноября в Псковском гуманитарном лицее прошёл традиционный День безопасности для учащихся четвёртых классов школы, сообщили Псковскому агентств уинформации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В мероприятии приняли участие специалисты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области».

Основная цель Дня безопасности – проверка знания ребятами правил пожарной и электробезопасности, а также подготовка школьников к городскому этапу регионального конкурса «Я и пожарная безопасность». Мероприятию предшествовала серьёзная подготовка: классные руководители проводили с четвероклассниками тематические внеклассные занятия, ребята посетили залы пожарно-технической выставки.

Продемонстрировать свои знания и умения ребята смогли в игре по станциям (медицинская, знаки пожарной безопасности, эвакуация), а также в пожарной эстафете «Боевое развёртывание».  Победители выявлялись по сумме баллов, набранных на всех этапах соревнований. В итоге победил 4 «А» класс.

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