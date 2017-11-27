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Общество

В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты

С 1 декабря закрываются окна приёма-выдачи документов в части офисов Кадастровой палаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Офисы закрываются  в Дедовичах (площадь Советов, 6), Красногородске (улица Советская, 6), в Новосокольниках (улица Базарная, 1), в Печорах (улица Ленина, 30), в Плюссе (улица Ленина, 25), в Усвятах (улица Карла Маркса, 20), в Кунье (улица Советская, 17).

По вопросам приема-выдачи документов по услугам Росреестра рекомендуется обращаться в офисы Многофункционального центра  в Пскове (улица Белинского, 77а или улица Кузбасской Дивизии, 19, ТРК «Акваполис») или в районах области. С адресами можно ознакомиться здесь.

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