В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты

10:40, 27 ноября 2017, ПАИ

С 1 декабря закрываются окна приёма-выдачи документов в части офисов Кадастровой палаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Офисы закрываются в Дедовичах (площадь Советов, 6), Красногородске (улица Советская, 6), в Новосокольниках (улица Базарная, 1), в Печорах (улица Ленина, 30), в Плюссе (улица Ленина, 25), в Усвятах (улица Карла Маркса, 20), в Кунье (улица Советская, 17).

По вопросам приема-выдачи документов по услугам Росреестра рекомендуется обращаться в офисы Многофункционального центра в Пскове (улица Белинского, 77а или улица Кузбасской Дивизии, 19, ТРК «Акваполис») или в районах области. С адресами можно ознакомиться здесь.