Псковский бизнес-омбудсмен выступил против создания «зелёного пояса» в Гдовском районе

13:53, 27 ноября 2017, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев выступил против создания «зеленой зоны» в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В начале предыдущей недели состоялись публичные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса в Спицинской волости Гдовского района. нициатором создания «зеленого пояса» был глава сельского поселения «Спицинская волость» Леонид Малыхин. Он утверждал, что данные меры защитят лесные дороги от разрушения и благодаря запрету на сплошную рубку сохранится источник дохода для местных жителей от сбора ягод и грибов, кроме того, это позволит сохранить редкие виды представителей флоры и фауны региона.

Ещё одним аргументом для создания «зеленых поясов» инициатор назвал ничтожность для областного бюджета от деятельности лесозаготовителей.

В противовес заявлениям главы сельского поселения представили свои аргументы Аркадий Мурылев, исполнительный директор ассоциации лесопромышленников Псковской области Василий Чевидаев и представители ООО «Бриг» - компании-лесозаготовителя, которая осуществляет свою деятельность в Спицинской волости.

Аркадий Мурылев отметил, что данный вопрос нельзя рассматривать только с одной стороны – представленной инициатором создания «зеленого пояса». Он сообщил, что у него в работе находится уже второе обращение со стороны ООО «Бриг». Этой компании, по словам бизнес-омбудсмена, уже на протяжении семи лет «приходится отбиваться от нападок должностных лиц вместо того, чтобы спокойно осуществлять предпринимательскую деятельность».

«Связи и личная заинтересованность одного из федеральных чиновников стали причиной множества проверок в отношении ООО «Бриг», а на данный момент привели определенных лиц, действующих под руководством все того же чиновника, к идее образования «зеленого пояса», - заявил Аркадий Мурылев. Он напомнил, что лесопромышленность на данный момент является одной из приоритетных отраслей области, вопреки заявлениям ходатайствующего лица.

Помимо этого, на территории Гдовского района осуществляет свою деятельность около 15 арендаторов, в том числе и ООО «Бриг» - компания, которая является работодателем для 50 местных жителей.

«Мне откровенно не понятно, для каких целей нужно создавать неприкосновенную лесную зону в маленьком муниципальном образовании, где нет дефицита в зеленых насаждениях? Закон, насколько я понимаю, разрабатывался для защиты уничтожаемых лесов и парков вблизи крупных городов!» - заявил бизнес-омбудсмен.

Кроме того, Уполномоченный отметил, что «общественный резонанс, искусственно созданный заинтересованными лицами, не соответствует реальности, так как реальная работа местных жителей в сфере лесозаготовки никак не может быть противопоставлена возможным доходам от сбора ягод и грибов».

Аркадий Мурылев призвал присутствующих не поддаваться на провокации, учитывая, что глава волости Леонид Малыхин «официально не является жителем волости и, по представленной в адрес Уполномоченного информации, является родственником федерального чиновника, который является инициатором идеи».

Его поддержал и исполнительный директор Ассоциации лесопромышленников Псковской области Василий Чевидаев. По его словам, на территории Гдовского района в полном объеме выделены защитные леса, а также на границе с лесами Гдовского района, примыкающими к Чудскому озеру, расположен Ремдовский заказник, в границах которого насаждения также отнесены к категории защитных лесов, таким образом, доводы заинтересованного круга лиц об «истреблении лесов» в этом районе абсолютно не соответствуют реальности.

Кроме того, арендаторы ведут заготовку древесины спелых насаждений по проектам освоения лесов, составленным на основании таксационных данных лесоустройства, и не нарушают действующее законодательство и установленные правила, тем более не наносится вред лесным ресурсам, так как лесные угодья не сокращаются, и не ухудшается породный состав лесов.

Соответственно, по мнению Василия Чевидаева, нет объективных причин для постановки вопроса об увеличении площадей защитных лесов у побережья Чудского озера. Директор Ассоциации лесопромышленников также уверен, что категорически нельзя идти на поводу у заинтересованных лиц, ведь их «добрые намерения» в целом лишат работы 200 жителей района, и это помимо вопросов о сокращении поступлений в бюджет и подобных экономических составляющих.

На данный момент протокол публичных слушаний готовится к отправке в Псковское областное Собрание депутатов для дальнейшего рассмотрения. Бизнес-омбудсмен и представители предпринимательского сообщества призывают региональный парламента внимательно изучить ситуацию перед принятием решения.