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Общество

69 тысяч рублей взыскали с браконьеров псковские рыбинспекторы за неделю

За прошедшую неделю, с 20 по 26 ноября, в Псковской области рыбинспекторы взыскали с нарушителей в виде штрафов 69 тыс. рублей. Оштрафованы за этот период браконьеры были на сумму 63,3 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего за минувшую неделю на псковских водоёмах были выявлены 17 административных правонарушений. Рыбинспекторы изъяли 1,7 кг водных биоресурсов и 9 незаконных орудия лова. 

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