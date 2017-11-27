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Культура

Показ спектакля «Метель» состоится по просьбам псковичей накануне Нового года

По просьбам псковичей новый спектакль «Метель» покажут в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в преддверии Нового года. Второй дополнительный показ постановки состоится 22 декабря в 19:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что премьера спектакля запланирована на 15 декабря

Новая работа итальянского режиссера Алессандры Джунтини будет представлена зрителям на малой сцене Псковского театра драмы. В основе сюжета «Метели» - пьеса Василия Сигарева, созданная по одноименной повести Александра Пушкина: «Главная героиня Марья Гавриловна решается тайно венчаться в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу попадает другой человек».

В спектакле заняты Ксения Тишкова, Анна Шуваева, Максим Плеханов, Александр Овчаренко, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Ирина Смирнова, а также заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Билеты на предновогодний показ уже доступны. Их можно приобрести на сайте, перейдя по ссылке, а также в кассе театра на улице Пушкина, 13.

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