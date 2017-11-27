0
12:08
Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков
10:40
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
17:42
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
15:23
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
14:54
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис»
13:03
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
12:51
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков

Псковская область оказалась на 23 месте по числу газетных киосков на душу населения. Один киоск с прессой приходится на 7 тысяч 57 псковичей, сообщает planetasmi.ru.

Больше всего киосков зарегистрировано в Калининградской области - один на 3 тысячи 653 человек, в Респулике Алтай - один  на 3 тысяч 875 человек и в Бурятии - один на 4 тысячи 872 человека.

Хуже всего дела с киосками обстоят в Ингушетии - один на 68 тысяч 639 человек, в Чечне - один киоск на 70 тысяч 743 человека и на Чукотке, где киосков нет совсем.

Рейтинг составлен Ассоциацией распространителей печатной продукции (АРПП) на основе обработанных данных из 85 регионов Российской Федерации и оценивает доступность объектов по распространению периодической печатной продукции для населения. Оценка учитывает количество специализированных объектов печати (киосков и павильонов прессы) на территории субъекта РФ согласно нормативам Приказа Минкомсвязи №197 и Постановлению Правительства РФ № 291 (в ред. 885). 

Отмечается, что АРПП фиксирует сокращение количества киосков практически во всех регионах страны. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков
27 ноября 2017
Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
27 ноября 2017
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
26 ноября 2017
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
26 ноября 2017
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис»
26 ноября 2017
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис» 2
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
26 ноября 2017
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: В крепкой семье с детства воспитывается уважительное и бережное отношение к матери
26 ноября 2017
Александр Котов: В крепкой семье с детства воспитывается уважительное и бережное отношение к матери

Идет загрузка...