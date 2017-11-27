Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков

12:08, 27 ноября 2017, ПАИ

Псковская область оказалась на 23 месте по числу газетных киосков на душу населения. Один киоск с прессой приходится на 7 тысяч 57 псковичей, сообщает planetasmi.ru.

Больше всего киосков зарегистрировано в Калининградской области - один на 3 тысячи 653 человек, в Респулике Алтай - один на 3 тысяч 875 человек и в Бурятии - один на 4 тысячи 872 человека.

Хуже всего дела с киосками обстоят в Ингушетии - один на 68 тысяч 639 человек, в Чечне - один киоск на 70 тысяч 743 человека и на Чукотке, где киосков нет совсем.

Рейтинг составлен Ассоциацией распространителей печатной продукции (АРПП) на основе обработанных данных из 85 регионов Российской Федерации и оценивает доступность объектов по распространению периодической печатной продукции для населения. Оценка учитывает количество специализированных объектов печати (киосков и павильонов прессы) на территории субъекта РФ согласно нормативам Приказа Минкомсвязи №197 и Постановлению Правительства РФ № 291 (в ред. 885).

Отмечается, что АРПП фиксирует сокращение количества киосков практически во всех регионах страны.