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Севшие не в первый раз пьяными за руль водители задержаны в Пскове, Великих Луках и Гдовском районе

В Пскове, Великих Луках и Гдовском районе задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 25 ноября в Пскове у дома по улице Леона Поземского полицейские остановили  автомобиль «Вольво», за рулем которого находился нетрезвый 34-летний  житель Псковского  района.

В Великих Луках по улице Школьной на «Мазде» следовал 28-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 26 ноября в деревне Спицино Гдовского районе стражи порядка остановили ВАЗ-2114. Выяснилось, что ей управлял  31-летний житель Псковского района. Он тоже был в нетрезвом виде.

Проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде  в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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