«Горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекции открыл псковский Роспотребнадзор

15:17, 27 ноября 2017, ПАИ

«Горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекции открыло Управление Роспотребнадзора по Псковской области. Она будет работать с 27 ноября по 8 декабря в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, по телефону «горячей линии» можно будет получить консультацию по профилактике ВИЧ-инфекции, узнать о первичных симптомах заболевания и факторах риска, возможностях бесплатного обследования, тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Жители региона могут обращаться по следующим телефонам:

- Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора: 8 (8112)-66-42-79, 8 (8112)-66-47-29;

- Территориальный отдел в городе Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах: 8- 81153 3-73-70, 8 81153 3-65-19;

- Территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах: 8 81151 2-15-94, 8 81151 2-54-01;

- Территориальный отдел в Островском. Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8 81126 6-29-81.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 1 декабря объявила Днем борьбы со СПИД. Его целью является повышение осведомленности населения о ВИЧ-инфекции и активизация усилий общества в противодействии эпидемии.