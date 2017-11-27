Глава Роскомнадзора заявил, что анонимности в интернете не существует
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу RT заявил, что анонимности в интернете не существует.
По его словам, чтобы идентифицировать конкретного человека, существует множество прямых и косвенных идентификаторов: голос, лицо, поведение в сети, регулярно посещаемые сайты, геолокация.
«Поэтому нужно понимать: никто уже не анонимен в сети. Все идентифицированы, таргетированы, профилированы, и реклама поступает адресно. Анонимность в сети интернет — это большая сказка, и все мы — под лупой транснациональных гигантов», - подчеркнул Александр Жаров.