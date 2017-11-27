Новогоднюю афишу подготовила Театрально-концертная дирекция Псковской области

14:33, 27 ноября 2017, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области подготовила афишу праздничных мероприятий. Стоимость билетов на мероприятия начинается от 200 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе дирекции.

С 22 декабря по 4 января премьера спектакля «Мой папа - Дед Мороз» 6+

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина

Удивительная новогодняя сказка XXI века про веру в чудеса и научные открытия. В семье Морозовых все готово к встрече Нового года. Осталось всего несколько минут до боя курантов, когда появляется папа и, не замечая ничего, скрывается в своем кабинете, чтобы срочно записать гениальную идею, которая только что пришла ему в голову. А как же Новый год? Он теперь под угрозой? И тут наступает время чудес: главные герои сказки становятся волшебными помощниками Деда Мороза и должны спасти мир! Этот увлекательный и волшебный спектакль представят на большой сцене театра. Постановка предназначена для семейного просмотра.

Купить билеты можно онлайн или в кассе на улице Пушкина, 13.

22 декабря в 19:00 премьера спектакля «Метель» 16+

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

По мотивам повести Александра Пушкина

Как часто мы говорим: у каждого своя судьба и от нее не уйдешь. Сюжет «Метели» всем известен из школьной программы: барышня тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу, по воле роковой судьбы попадает другой человек. Постановку на малой сцене театра осуществляет молодой итальянский режиссер Алессандра Джунтини с художником Верой Соколовой. Вместе они создают романтическую историю, в которой причудливо переплетаются мечты о любви и сама любовь, судьба в обличье роковой женщины и счастье, которое надо заслужить.

Купить билеты можно онлайн или в кассе на улице Пушкина, 13.

26 декабря в 14:00 «Шкатулка с сюрпризом» 0+

Псковская областная филармония

Новогодний концерт для детей и родителей

Как любим мы под Новый год заглядывать под елку в поисках подарков! Но если эта елка в филармонии, значит, главным подарком станет музыка. И на этот раз - из шкатулки с сюрпризом. До Нового года уже остается совсем немного времени, и оркестр уже готовит главную интригу ежегодного праздничного концерта для детей и их родителей.

Дирижер – Эдуард Банько.

Купить билеты можно онлайн или в кассе на улице Некрасова, 24.

28 декабря в 19:00 новогодний концерт ансамбля «Псков» 6+

Псковская областная филармония

Уже стало традицией провожать уходящий год выступлением ансамбля русской музыки «Псков». И в этот раз коллектив подарит псковичам и гостям города новогоднюю программу. Концерт станет маленьким итогом 38-го сезона самого аутентичного коллектива нашего города.

Купить билеты можно онлайн или в кассе на улице Некрасова, 24.

4 января в 13:00 музыкальная фантазия «ЩЕЛКУНЧИК» 0+

Псковская областная филармония

Любимая и самая новогодняя сказка оживет на сцене Псковской областной филармонии. Симфонический оркестр исполнит концерт, созданный по мотивам произведения Гофмана и балета Чайковского.

Дирижер - Эдуард Банько.

Купить билеты можно онлайн или в кассе на улице Некрасова, 24.

с 23 декабря по 7 января премьера спектакля «Госпожа Метелица» 0+

Псковский областной театр кукол

Госпожа Метелица - известная история о злой мачехе, трудолюбивой падчерице и справедливой Госпоже Метелице. Большие «ростовые куклы» и маленькие кукольные герои с яркими характерами вовлекут зрителя в новогодний хоровод событий: хвастливый заяц, добродушные медведи, Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи будут трудиться на стороне добра и обязательно победят зло.

Купить билеты можно онлайн или в кассе на улице Некрасова, 24.