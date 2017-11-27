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Общество

УАЗ угнал мужчина из гаража в Дедовичском районе

В Дедовичском районе полиция задержала подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, с 25 по 26 ноября в деревне Красные Горки  Дедовичского района от гаража по улице Центральной был совершен  угон  автомобиля  УАЗ. Вскоре полиция задержала подозреваемого, которым оказался 28-летний безработный, ранее судимый житель поселка Дедовичи. Машина обнаружена. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 26 ноября ночью в Псковском районе от дома по улице Венской в деревне  Борисовичи  угнали «Фольксваген». Стражи порядка задержали 23-летнего безработного псковича, который подозревается в совершении этого преступления. Иномарка также обнаружена. Ведется проверка.

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