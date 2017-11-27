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Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков станет заместителем врио губернатора по внутренней политике. О решении провести такое назначение временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Ведерников уведомил Николая Цветкова в ходе рабочей встречи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Рассчитываю, что в ближайшее время вы сосредоточите свою работу на обеспечении деятельности блока внутренней политики, также в вашу сферу будет входить обеспечение работы информационного блока. И, конечно, главная задача — подготовка к выборам президента Российской Федерации. По работе в избиркоме вам это направление знакомо, но функционал теперь будет другой», — сказал Михаил Ведерников.

Николай Цветков в свою очередь поблагодарил врио главы региона за оказанное доверие, сказав, что все силы и опыт направит на выполнение поставленных задач.

Напомним, Николай Цветков работал в администрации Псковской области на различных должностях государственной службы с 2000 года. Последние восемь лет возглавлял Избирательную комиссию региона.

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