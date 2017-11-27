Александр Котов открыл неделю приема граждан, приуроченную к 16-летию «Единой России»

13:34, 27 ноября 2017, ПАИ

27 ноября секретарь регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов открыл в Псковской области неделю приема граждан, приуроченную к 16-летию создания «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Встреча состоялась в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Пскове. Сразу с несколькими вопросами к Александру Котову пришла псковичка Лариса Бранина. Женщина обратила внимание на отсутствие освещения на площадке в деревне Черняковицы Псковского района, откуда автобус забирает детей для доставки в Торошинскую среднюю школу. «Перед мостом, где дети собираются в ожидании автобуса, надо бы сделать освещение, потому что там нереально темно. И хорошо бы сделать крытую остановочку, чтобы во время дождя или снега ребятки могли укрыться», - уточнила заявительница.

Секретарь регионального отделения «Единой России» сообщил, что в ближайшее время он планирует посетить Торошинскую волость, и пообщается с главой сельского поселения Алевтиной Пылевой, в том числе, и на эту тему.

Также Бранина обозначила проблему погорельцев, проживающих сегодня в вагончике. «Им на материнский капитал построили непригодное для проживания в холодное время года жилье, - рассказала псковичка. - Там такой проект, что надо всё разламывать, отопление теперь не сделать. А на Руси всегда «плясали от печки». Она отметила, что ранее семье была также оказана финансовая помощь из бюджета области, однако ситуация и после этого к лучшему не изменилась. В итоге Александр Котов взял вопрос на контроль.

«На наш взгляд, неделя приема граждан - это очень хорошее мероприятие, мы заранее анонсируем его, то есть граждане знают, что в этот промежуток времени у них есть возможность обратиться к депутатам различного уровня, руководителям по сферам ведения. Мы даем возможность нашим избирателям обозначить свои проблемы и рассчитывать на то, что они могут быть решены, - сказал секретарь регионального отделения партии. – У нас появляется обратная связь – мы понимаем, что волнует граждан, какие вопросы они перед нами ставят, каким образом мы можем их решать. Любое такое обращение не остается незамеченным, даже если сиюминутно и нет положительного ответа, в последующем мы к этому возвращаемся и ищем пути решения».

Он добавил, что в приемные «Единой России» в районах и областном центре обращается большое количество граждан, и региональной партийной организации это значительно помогает в работе.