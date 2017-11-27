0
15:49
Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»
12:08
Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков
10:40
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
17:42
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
15:23
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
14:54
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис»
13:03
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
Еще новости
Общество

Александр Котов открыл неделю приема граждан, приуроченную к 16-летию «Единой России»

27 ноября секретарь регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов открыл в Псковской области неделю приема граждан, приуроченную к 16-летию создания «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Встреча состоялась в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Пскове. Сразу с несколькими вопросами к Александру Котову пришла псковичка Лариса Бранина. Женщина обратила внимание на отсутствие освещения на площадке в деревне Черняковицы Псковского района, откуда автобус забирает детей для доставки в Торошинскую среднюю школу. «Перед мостом, где дети собираются в ожидании автобуса, надо бы сделать освещение, потому что там нереально темно. И хорошо бы сделать крытую остановочку, чтобы во время дождя или снега ребятки могли укрыться», - уточнила заявительница.  

Секретарь регионального отделения «Единой России» сообщил, что в ближайшее время он планирует посетить Торошинскую волость, и пообщается с главой сельского поселения Алевтиной Пылевой, в том числе, и на эту тему. 

Также Бранина обозначила проблему погорельцев, проживающих сегодня в вагончике. «Им на материнский капитал построили непригодное для проживания в холодное время года жилье, - рассказала псковичка. - Там такой проект, что надо всё разламывать, отопление теперь не сделать. А на Руси всегда «плясали от печки». Она отметила, что ранее семье была также оказана финансовая помощь из бюджета области, однако ситуация и после этого к лучшему не изменилась. В итоге Александр Котов взял вопрос на контроль. 

«На наш взгляд, неделя приема граждан - это очень хорошее мероприятие, мы заранее анонсируем его, то есть граждане знают, что в этот промежуток времени у них есть возможность обратиться к депутатам различного уровня, руководителям по сферам ведения. Мы даем возможность нашим избирателям обозначить свои проблемы и рассчитывать на то, что они могут быть решены, - сказал секретарь регионального отделения партии. – У нас появляется обратная связь – мы понимаем, что волнует граждан, какие вопросы они перед нами ставят, каким образом мы можем их решать. Любое такое обращение не остается незамеченным, даже если сиюминутно и нет положительного ответа, в последующем мы к этому возвращаемся и ищем пути решения».

Он добавил, что в приемные «Единой России» в районах и областном центре обращается большое количество граждан, и региональной партийной организации это значительно помогает в работе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»
27 ноября 2017
Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»
Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков
27 ноября 2017
Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
27 ноября 2017
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
26 ноября 2017
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
26 ноября 2017
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис»
26 ноября 2017
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис» 2
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
26 ноября 2017
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...