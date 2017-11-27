Николай Козловский расскажет на конгрессе советов муниципалитетов СЗФО, как работают его 367 общественных советников

14:22, 27 ноября 2017, ПАИ

30 ноября в Пскове пройдет Форум общероссийского конгресса Советов муниципальных образований Северо-Западного федерального округа под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова и президента Конгресса, первого заместителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Виктора Кидяева.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, одной из центральных тем форума станет уникальная муниципальная практика Великих Лук по созданию института общественных советников. О ней в своем докладе «Развитие местного самоуправления: привлечение жителей в процесс управления городом» расскажет глава города Николай Козловский.

Напомним, сейчас у главы города 367 общественных советников, которые принимают участие в формировании бюджета, общественном контроле за ходом различных муниципальных программ, вносят предложения в стратегический план развития города.

Показателем эффективности работы общественных советников стали успешно реализованные проекты: от проведения субботников и конкурсов на лучший двор, дом и подъезд до участия в программе «Формирование современной городской среды». При этом Великие Луки стали единственным муниципалитетом Псковской области, где в рамках программы был не только уложен новый асфальт и поставлены скамейки, но появились полноценные современные детские городки, дворовый тренажерный комплекс, спортивная площадка. К обустройству дворов подошли не по типовым схемам, а с учетом пожеланий жителей. Люди сами рисовали проекты, делали фотографии, поэтому к каждому двору был индивидуальный подход.

Уникальный опыт прямого взаимодействия горожан и власти стал одной из главных тем обсуждения на заседании правления Ассоциации малых и средних городов России, которое прошло в конце лета в Великих Луках. Поскольку другие регионы активно заинтересовались успешной практикой, принято решение обсудить ее на форуме общероссийского конгресса Советов муниципальных образований (ОКМО).

Участниками ОКМО являются советы муниципальных образований всех 85 субъектов РФ. Таким образом, конгресс объединяет все муниципалитеты страны. Конгресс уполномочен Правительством РФ представлять ежегодный доклад «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления». Кроме того, Конгресс представляет местное самоуправление Российской Федерации на международном уровне: формирует муниципальную часть делегации России в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, является постоянным наблюдателем при комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления.

В ходе псковского форума ОКМО с великолукским опытом создания института общественных советников познакомятся представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, главы городов и районов, представители различных регионов Северо-Запада России.

«Думаю, это станет еще одним шагом на пути выхода Великих Лук и нашей общей с общественными советниками деятельности на федеральный уровень. Великолукский опыт создания института общественных советников, совместного планирования бюджета будут перенимать другие муниципалитеты, и это, конечно, большое достижение нашего города, которым мы по праву можем гордиться», – прокомментировал предстоящий форум Николай Козловский.