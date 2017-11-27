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Общество

12 декабря Псковская таможня примет участие в Общероссийском дне приёме граждан

12 декабря Псковская таможня примет  участие в Общероссийском дне приема граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства,   приём будет вестись с 12:00 до 20:00 в служебно-производственном здании Псковской таможни по адресу: Псков, улица Воровского, дом 20.

Предварительная  запись  на прием ведётся по телефону (8112)-66-41-49 (приемная). При обращении в Псковскую таможню при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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