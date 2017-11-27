Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере

14:11, 27 ноября 2017, ПАИ

«Я считаю, что Николай Цветков - это человек, который хорошо подходит на должность заместителя врио губернатора Псковской области по внутренней политике», - заявил координатор псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Антона Минакова, Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере, поскольку работал в Избирательной комиссии Псковской области и взаимодействовал с политическими партиями.

«Я желаю ему успехов на новом рабочем месте», - заключил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР.

Напомним, сегодня, 27 ноября, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике. Николай Цветков работал в администрации Псковской области на различных должностях государственной службы с 2000 года. Последние восемь лет возглавлял Избирательную комиссию региона.