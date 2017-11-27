1
16:31
Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
15:50
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
15:42
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора
14:11
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере
13:04
Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике
17:59
Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева
11:39
28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова
Еще новости
Политика

Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере

«Я считаю, что Николай Цветков - это человек, который хорошо подходит на должность заместителя врио губернатора Псковской области по внутренней политике», - заявил координатор псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Антона Минакова, Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере, поскольку работал в Избирательной комиссии Псковской области и взаимодействовал с политическими партиями.

«Я желаю ему успехов на новом рабочем месте», - заключил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР.

Напомним, сегодня, 27 ноября, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике. Николай Цветков работал в администрации Псковской области на различных должностях государственной службы с 2000 года. Последние восемь лет возглавлял Избирательную комиссию региона.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
27 ноября 2017
Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
27 ноября 2017
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора
27 ноября 2017
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора 1
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере
27 ноября 2017
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере 1
Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике
27 ноября 2017
Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике 4
Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева
24 ноября 2017
Председателем ТИК Невельского района назначена Ольга Калачева 1
28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова
24 ноября 2017
28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова 4
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
23 ноября 2017
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова

Идет загрузка...