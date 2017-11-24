Новую спортплощадку открыли у школы №16 в Пскове

14:51, 27 ноября 2017, ПАИ

27 ноября на территории 16 школы в Пскове в торжественной обстановке была открыта новая универсальная спортивная площадка для занятий workout, которая представляет собой комплекс турников, где любой желающий может делать упражнения с собственным весом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Символическую красную ленточку перерезали знаменитые выпускники школы: мастер спорта по морскому многоборью, тренер Анатолий Малыгин и победитель Кубка мира по биатлону Александр Кузьмин. На торжестве присутствовали заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, депутат Псковской городской Думы, отец Героя России Алексея Воробьева, чьё имя носит школа, Владимир Воробьев, представители администрации города.

Сергей Гаврилов поздравил всех жителей микрорайона, учеников школы с открытием спортивной площадки. Он подчеркнул, что появление нового спортивного объекта в отдаленном от центра города районе чрезвычайно важное событие: «Мы уверены, что на эту прекрасную спортивную площадку обязательно будут приходить не только школьники, но и взрослые, и физкультура станет неотъемлемой частью жизни жителей района». «Это все для вас», - сказал Сергей Гаврилов, обращаясь к собравшимся, и попросил школьников оберегать и ценить спортивные снаряды.

Директор учебного заведения Светлана Данилова поблагодарила власти Пскова, подрядной организации, которая устанавливала площадку. Она пожелала школьникам новых спортивных успехов и выразила уверенность в том, что многие из них благодаря усердным тренировкам смогут стать известными спортсменами.

Отметим, спортивная площадка на территории школы №16 построена в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Она оборудована специальными антивандальными тренажерами, которые приспособлены для занятий спортсменов любых возрастов.