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130 человек выступили на областном Чемпионате по кикбоксингу в Пскове

В Пскове прошел открытый городской Чемпионат по кикбоксингу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в нём приняли участие более 130 спортсменов из областного центра, Великих Лук и Струг Красных.

Участники состязались в традиционных для данного вида единоборств разделах «Лайт-контакт», «Сэмми-контакт» и «Фулл-контакт». Кроме того, некоторые из юных кикбоксеров выступали в набирающем популярность виде этого спорта «Пойнтфайтинг».

Дипломы победителей в разных возрастных группах и разделах получили более 50 спортсменов, особенно были отмечены воспитанники клуба «Мастер» Владислав Кофенко, Олег и Виктор Поляковы.

«Хочется отметить очень хорошую подготовку и мастерство, которое показали многие из участников Чемпионата. Выступления были яркими и судьям приходилось нелегко, выбирая победителя в некоторых боях», - сказали в Федерации кикбоксинга Псковской области.

Добавим, что в роли организаторов турнира выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, Федерация кикбоксинга Псковской области и псковский спортивный клуб «Мастер».

Чемпионат был посвящен Дню Неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря. Главными целями состязания являются выявление сильнейших спортсменов Пскова и Псковской области, повышение их спортивного мастерства, популяризация здорового образа жизни, привлечение молодёжи к регулярным занятиям спортом.

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