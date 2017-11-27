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Общество

Юрий Ильин о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Муниципалитеты будут лучше услышаны

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Опочецкого района Юрий Ильин уверен, что после назначения Николая Цветкова заместителем врио губернатора по внутренней политике муниципалитеты региона будут лучше услышаны. Об этом он заявил корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Ильин напомнил, что у Николая Цветкова большой опыт работы с органами местного самоуправления: до Избирательной комиссии Псковской области он возглавлял региональный комитет по вопросам местного самоуправления. «Даже как председатель Избирательной комиссии во время проведения выборов в муниципалитетах, зная  проблемы и трудности местного самоуправления, он оказывал помощь», - отметил руководитель ассоциации. Он подчеркнул, что у Николая Цветкова есть видение развития муниципалитетов.

Также Юрий Ильин отметил, что вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику и вопросы местного самоуправления, в регионе необходима. «Сегодня местное самоуправление - большое сообщество, которое требует внимания», - заключил он.

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