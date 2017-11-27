Более 740 сертификатов на материнский капитал выдано в Новосокольническом районе

15:54, 27 ноября 2017, ПАИ

В Новосокольническом районе выданы более 740 сертификатов на материнский капитал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

745-й сертификат в День Матери торжественно вручили семье Елены и Игоря Жгун в Доме культуры в Новосокольниках. В семье подрастает дочь Анастасия, сейчас ей 11 лет, а совсем недавно, 29 октября этого года, родился сын Алексей. Вручить сертификат в День матери и поздравить семью пришла начальник Управления ПФР в Новосокольническом районе Татьяна Шабанова.

«Государство всегда стоит на страже защиты прав семьи, материнства, детства и программа поддержки семей в виде материнского капитала, является тому ярким примером - подчеркнула Татьяна Шабанова. Подарить жизнь маленькому человеку, вскормить и вырастить его, хранить от невзгод, порой жертвовать собой ради счастья своего ребенка - это и есть заветное предназначение женщины. Желаю Вам тепла домашнего очага, надежной мужской поддержки, ответной заботы от своих детей, и конечно здоровья, любви и благополучия!»

На сегодняшний день из 745 владельцев сертификатов на материнский капитал в Новосокольническом районе 488 семей уже распорядились средствами материнского (семейного) капитала на сумму 165 миллионов рублей. Самым популярным направлением использования материнского капитала у семей Новосокольнического района по-прежнему остается улучшение жилищных условий.

Кроме того, 204 семьи направили средства материнского капитала на погашение ипотечных и жилищных кредитов на сумму 75 миллионов рублей. При этом, молодые семьи активно продолжают использовать материнский капитал на приобретение жилья по договорам купли-продажи, на строительство и реконструкцию жилья – 250 семей улучшили жилищные условия, без привлечения кредитных средств, на сумму 89 миллионов рублей.

Также, владельцы сертификатов оценили возможность оплаты средствами материнского капитала образования детей. В Новосокольническом районе 34 семьи на эти цели направили 818 тысяч рублей.

Добавим, что стоимость сертификата в 2017 году составляет 453 тысячи 26 рублей.