0
15:49
Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»
12:08
Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков
10:40
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
17:42
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
15:23
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
14:54
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис»
13:03
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
Еще новости
Общество

Более 740 сертификатов на материнский капитал выдано в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе выданы более 740 сертификатов на материнский капитал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

745-й сертификат в День Матери торжественно вручили семье Елены и Игоря Жгун в Доме культуры в Новосокольниках. В семье подрастает дочь Анастасия, сейчас ей 11 лет, а совсем недавно, 29 октября этого года,  родился сын Алексей.  Вручить сертификат в День матери и поздравить семью пришла начальник Управления ПФР в Новосокольническом районе Татьяна Шабанова.

«Государство всегда стоит на страже защиты прав семьи, материнства,  детства и программа поддержки семей в виде материнского капитала, является тому ярким примером - подчеркнула Татьяна Шабанова.  Подарить жизнь маленькому человеку, вскормить и вырастить его, хранить от невзгод, порой жертвовать собой ради счастья своего ребенка - это и есть заветное предназначение женщины. Желаю Вам тепла домашнего очага, надежной мужской поддержки, ответной заботы от своих детей, и конечно здоровья, любви и благополучия!»

На сегодняшний день из 745 владельцев сертификатов на материнский капитал в Новосокольническом районе 488 семей уже распорядились средствами материнского (семейного) капитала на сумму 165 миллионов рублей. Самым популярным направлением использования материнского капитала у семей Новосокольнического района по-прежнему остается улучшение жилищных условий.

Кроме того, 204 семьи направили средства материнского капитала на погашение ипотечных и жилищных кредитов на сумму 75 миллионов рублей. При этом, молодые семьи активно продолжают использовать материнский капитал на приобретение жилья по договорам купли-продажи, на строительство и реконструкцию жилья – 250 семей улучшили жилищные условия, без привлечения кредитных средств, на сумму 89 миллионов  рублей.

Также, владельцы сертификатов оценили возможность оплаты средствами материнского капитала образования детей. В Новосокольническом районе 34 семьи на эти цели направили 818 тысяч  рублей.

Добавим, что стоимость сертификата в 2017 году составляет 453 тысячи 26 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»
27 ноября 2017
Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»
Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков
27 ноября 2017
Псковская область оказалась на 23 месте в России по числу газетных киосков
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
27 ноября 2017
В Псковской области закрывается часть офисов Кадастровой палаты
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
26 ноября 2017
Агрофирма «Победа» стала ещё одним претендентом на «Народное признание»
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
26 ноября 2017
Эксперты проверили на доступность центра Пскова для людей с ограниченными возможностями
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис»
26 ноября 2017
Кафе «Кинза» поборется за «Народное признание» в номинации «Сервис» 2
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
26 ноября 2017
За любовь, мудрость, терпение, понимание и доброту поблагодарили псковских мам руководители города
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков - 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...