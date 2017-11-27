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Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
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Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко, комментируя назначение Николая Цветкова на пост вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику, озвучил намерение врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опираться на местные кадры. Об этом Пётр Алексеенко сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

На фото: Пётр Алексеенко

«Только что мы встречались с Михаилом Ведерниковым, обсудили, в том числе, и назначение Николая Цветкова. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что это лучший вариант, и незачем притягивать кого-то со стороны. Он и дальше намерен опираться на местные кадры. А мы это только приветствуем. Ведь местные кадры болеют за Псковскую область, знают проблемы, в курсе общественно-политической жизни», - отметил Пётр Алексеенко.

По его словам, он хорошо знаком с Николаем Цветковым по его работе в качестве председателя Избирательной комиссии. «Мы неоднократно встречались, общались. Он прекрасно знает политическую обстановку в регионе, поэтому удастся избежать лишних притирок, траты времени на привыкание. Думаю, он сумеет справиться с новой должностью», - заявил Пётр Алексеенко.

Он также поделился планами, которые удалось обсудить во время рабочей встречи с Михаилом Ведерников. В частности, об  организации праздничного мероприятия в честь столетия рабоче-крестьянской Красной Армии, которое будет отмечаться 23 февраля 2018 года. «Нам предстоит взаимодействовать и на предстоящих выборах президента, губернатора, чтобы выборы были чистыми, честными, прошли в спокойной обстановке и обошлись без чернухи, которая была во время избирательной кампании в Псковскую городскую Думу», - подытожил Пётр Алексеенко.

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