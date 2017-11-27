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Общество

Конкурс брайлистов состоится в Пскове 30 ноября

30 ноября в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (Набат, 5) состоится конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля 2017 года «Шесть волшебных точек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Как рассказали организаторы, ежегодный конкурс проводится с целью популяризации чтения и письма рельефно – точечным шрифтом, что обеспечивает незрячим людям равный доступ к информации.

Рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячих и плохо видящих людей был разработан в 1824 году французом Луи Брайлем.  Для изображения букв в шрифте Брайля используются шесть точек. Точки расположены в два столбца. Сегодня незрячие всего мира используют шрифт Брайля.

Все участники конкурса получат дипломы, а победители - поощрительные призы. Начало соревнования - в 11:00.

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