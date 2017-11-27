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Общество

Память архимандрита Дамаскина почтят 29 ноября в Крыпецком монастыре

29 ноября в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре почтят память возобновителя, строителя и наместника Крыпецкой обители с 1990 по 2007 год архимандрита Дамаскина (Сахнюка, 1947-2007 году). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе обители.

В 9:00 29 ноября  в Успенском храме начнется Божественная Литургия, после которой на могиле отца Дамаскина будет отслужена панихида с литией. По окончании Литургии состоится поминальная монастырская трапеза. Желающие также смогут окунуться в святой источник.

29 ноября в 7:00 от подворья Крыпецкого монастыря (собор Рождества Иоанна Предтечи, Псков, улица Максима Горького, д. 5а) монастырский автобус отвезет желающих в обитель на литургию, по окончании поминальных мероприятий паломники вернутся в город. Стоимость поездки - добровольное пожертвование.

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