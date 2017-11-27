Фракция «Справедливой России» в гордуме Пскова склонна поддержать кандидатуру Братчикова на пост сити-менеджера

16:57, 27 ноября 2017, ПАИ

Фракция «Справедливой России» в Псковской городской Думе склонна поддержать кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального отделения партии, депутат гордумы Олег Брячак.

«Окончательного решения мы еще не приняли, будем собираться сегодня вечером и обсуждать. Но и выбора-то особого нет, - заявил справедливоросс. - Самый для нас компетентный перспективный – это, конечно же, Александр Братчиков». «Если бы был Сергей Федоров – то голосовали бы за него», - впрочем, уточнил Олег Брячак. Напомним, депутат гордумы от КПРФ Сергей Федоров также подавал документы на конкурс по определению кандидатуры сити-менеджера Пскова, однако был дисквалифицирован из-за отсутствия достаточного стажа руководящей работы.

«Братчикова я знаю, и плохого о нем сказать не могу ничего. Он является профессионалом и успешным руководителем, а городу и нужен сегодня такой человек», - заявил Олег Брячак. По его словам, сегодня справедливороссы не видят «руководителя, который брал бы на себя ответственность, не занимался бы «междусобойчиками». «У Братчикова есть потенциал и задатки настоящего сити-менеджера. Посмотрим, как он будет работать», - добавил он.

По словам лидера псковской «Справедливой России», его однопартийцев не смущает тот факт, что Александр Братчиков является членом «Единой России». «Когда дело касается интересов горожан, города, то партийная принадлежность не должна мешать. Важно как ты работаешь. Выборы закончены, после драки кулаками не машут», - сказал депутат.

Он также добавил, что «сити-менеджер – это не единоличное руководство предприятием». «Есть «совет директоров» в лице депутатов гордумы, нужно учитывать различные интересы. Нужно быть не только управленцем, хозяйственником, но и политиком», - резюмировал Олег Брячак.

Добавим, что 28 ноября состоится сессия Псковской городской Думы, на которой депутатам предстоит избрать главу администрации города.