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Политика

Фракция «Справедливой России» в гордуме Пскова склонна поддержать кандидатуру Братчикова на пост сити-менеджера

Фракция «Справедливой России» в Псковской городской Думе склонна поддержать кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального отделения партии, депутат гордумы Олег Брячак.

«Окончательного решения мы еще не приняли, будем собираться сегодня вечером и обсуждать. Но и выбора-то особого нет, - заявил справедливоросс. - Самый для нас компетентный перспективный – это, конечно же, Александр Братчиков». «Если бы был Сергей Федоров – то голосовали бы за него», - впрочем, уточнил Олег Брячак. Напомним, депутат гордумы от КПРФ Сергей Федоров также подавал документы на конкурс по определению кандидатуры сити-менеджера Пскова, однако был дисквалифицирован из-за отсутствия достаточного стажа руководящей работы.

«Братчикова я знаю, и плохого о нем сказать не могу ничего. Он является профессионалом и успешным руководителем, а городу и нужен сегодня такой человек», - заявил Олег Брячак. По его словам, сегодня справедливороссы не видят «руководителя, который брал бы на себя ответственность, не занимался бы «междусобойчиками». «У Братчикова есть потенциал и задатки настоящего сити-менеджера. Посмотрим, как он будет работать», - добавил он.

По словам лидера псковской «Справедливой России», его однопартийцев не смущает тот факт, что Александр Братчиков является членом «Единой России». «Когда дело касается интересов горожан, города, то партийная принадлежность не должна мешать. Важно как ты работаешь. Выборы закончены, после драки кулаками не машут», - сказал депутат.

Он также добавил, что «сити-менеджер – это не единоличное руководство предприятием». «Есть «совет директоров» в лице депутатов гордумы, нужно учитывать различные интересы. Нужно быть не только управленцем, хозяйственником, но и политиком», - резюмировал Олег Брячак.

Добавим, что 28 ноября состоится сессия Псковской городской Думы, на которой депутатам предстоит избрать главу администрации города. 

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Фракция «Справедливой России» в гордуме Пскова склонна поддержать кандидатуру Братчикова на пост сити-менеджера 28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова КПРФ поддержит кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера Пскова Экс-претендент на пост сити-менеджера Пскова о своей дисквалификации: Бодаться не буду Иван Цецерский о конкурсе на пост сити-менеджера: Фаворитом является Александр Братчиков Сергей Федоров и Сергей Лавриненко не допущены до очередного этапа конкурса на пост сити-менеджера Пскова Дмитрий Таратынов снял свою кандидатуру с конкурса на пост сити-менеджера Пскова после встречи с Александром Братчиковым Все кандидаты на должность главы администрации Пскова допущены к первому этапу конкурса Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев
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