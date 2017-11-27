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Политика

Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области

Сегодня, 27 ноября, Псковский областной избирком  освободил  Николая Цветкова от обязанностей председателя  Избирательной комиссии Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Николай Цветков

Это решение члены Избиркома приняли на основании заявления Николая Цветкова, где он просит досрочно  сложить  его полномочия в связи с переходом на другую работу.  Напомним, сегодня врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сообщил о назначении Николая Цветкова на пост своего заместителя, курирующего вопросы внутренней политики.

Согласно ст. 28 п.13 Федерального закона «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решение комиссии об освобождении председателя по собственному  принимается на заседании комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

Николай Цветков поблагодарил предыдущий и нынешний составы Избиркомв за совместную работу и отметил, что это были очень интересные, насыщенные и конструктивные годы по формированию избирательной системы Псковской  области и координации  деятельности со всеми участниками избирательного процесса. «Это были  годы плодотворного союза и хорошей честной работы!» -добавил он.

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