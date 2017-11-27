Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области

15:50, 27 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 27 ноября, Псковский областной избирком освободил Николая Цветкова от обязанностей председателя Избирательной комиссии Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Это решение члены Избиркома приняли на основании заявления Николая Цветкова, где он просит досрочно сложить его полномочия в связи с переходом на другую работу. Напомним, сегодня врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сообщил о назначении Николая Цветкова на пост своего заместителя, курирующего вопросы внутренней политики.

Согласно ст. 28 п.13 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решение комиссии об освобождении председателя по собственному принимается на заседании комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

Николай Цветков поблагодарил предыдущий и нынешний составы Избиркомв за совместную работу и отметил, что это были очень интересные, насыщенные и конструктивные годы по формированию избирательной системы Псковской области и координации деятельности со всеми участниками избирательного процесса. «Это были годы плодотворного союза и хорошей честной работы!» -добавил он.