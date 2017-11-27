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Иван Цецерский не сомневается в компетентности нового вице-губернатора

Глав Пскова Иван Цецерский не сомневается в компетентности нового вице-губернатора Псковской области Николая Цветкова, о назначении которого стало известно сегодня.

«Николая Юрьевича я знаю лично в течение 20 лет. Нас связывают добрые деловые и дружеские отношения. Мы вместе решали множество задач разной сложности. Могу отметить, что это очень надежный человек, который способен выполнять свою задачу на хорошем, ответственном уровне. Думаю, что назначание Николая Цветкова - хороший выбор врио губернатора области Михаила Ведерникова. Не сомневаюсь, что он не подведёт», - подчеркнул Иван Цецерский.

Глава Пскова отметил, что Николай Цветков приобрел большой опыт в качестве председателя Избирательной комиссии Псковской области. «За последние годы нареканий к работе Избирательной комиссии почти не было, любые проблемы решались максимально быстро, - добавил Иван Цецерский. - Думаю, что он смог реализовать себя в этой должности. Жаль, что Николай Юрьевич покидает этот пост накануне президентской предвыборной кампании, а затем и губернаторской. Думаю, опыт, который он получил, поможет ему конструктивно работать с новым руководством и сделать всё, чтобы Избирательная комиссия выполнила свою роль».

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