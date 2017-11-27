Дмитрий Шахов принял участие в открытии фестиваля «Кино без барьеров» в Петербурге

17:35, 27 ноября 2017, ПАИ

В преддверии международного дня инвалидов по приглашению Уполномоченного по правам человека Ленинградской области Сергея Шабанова омбудсмен по Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в открытии Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«Кино без барьеров» – кинофестиваль, который затрагивает проблемы или успехи людей с инвалидностью. За 15 лет существования кинофестиваля 700 фильмов из 55 стран увидели более 20 тыс. зрителей. Организаторы фестиваля — Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» и Благотворительный фонд «Система».

Выступая на открытии фестиваля, Дмитрий Шахов особо отметил важность такого события и его востребованность в обществе. «Фильмы, которые посмотрят зрители, послужат дополнительным стимулом для улучшения положения инвалидов в нашей стране, создания на улицах наших городов и поселков более комфортной среды для такой категории наших граждан, а самое главное это реальная возможность для лиц с ограниченными возможностями здоровья быть востребованным в обществе и освоить новую актерскую профессию»,- заявил Дмитрий Шахов.

Он пожелал фестивалю долголетия, реализации творческих планов, а самое главное - расширить территорию и географию своего присутствия, особенно за пределами столичных городов. «Уверен, что такой фестиваль будет интересен и псковскому зрителю, мы ждём вас в гости и к нам», - сказал Дмитрий Шахов.

В ходе своей рабочей встречи с главным организатором кинофестиваля - директором РООИ «Перспектива» Денисом Розой, Дмитрий Шахов обсудил возможность проведения фестиваля в Псковской области. Как отметил псковский омбудсмен, сегодня есть дополнительные основания, чтобы рассмотреть такой вопрос, поскольку два известных псковских активиста Марина Борисенкова и Федор Постнов стали полноправными представителями власти.

«В ближайшее время мы пообщаемся с ними на эту тему и примем согласованное решение», - заключил Дмитрий Шахов.