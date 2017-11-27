Итоги детского конкурса рисунков «Самая лучшая мама моя» подвели в псковской Росгвардии
В отделе Росгвардии по Псковской области подвели итоги детского конкурса рисунков «Самая лучшая мама моя». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Дети сотрудников и военнослужащих территориального органа Росгвардии представили на конкурс более 20 работ, выполненных акварелью, гуашью, фломастером и карандашом.
Начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов вручил победителям конкурса дипломы и подарки. Все детские картины размещены на выставке в здании Отдела Росгвардии по Псковской области.