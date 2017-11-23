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Не терять самоконтроль рекомендует посетителям псковских увеселительных заведений

Из-за участившихся краж в кафе и барах полиция рекомендует псковичам-посетителям увеселительных заведений не терять самоконтроль и бдительность, поскольку «в противном случае, могут ждать малоприятные сюрпризы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Управлении рассказали, что в ночь на 12 ноября в  кафе по проспекту Гагарина в Великих Луках у 32-летней посетительницы был похищен мобильный телефон, который она оставила на столе. Ущерб составил 18 тысяч рублей. В совершении  преступления подозревается 36-летняя безработная великолучанка. Похищенное  изъято. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 26 ноября в кафе-баре на Октябрьском  проспекте из кармана куртки, висевшей на стуле, у 38-летней жительницы Великолукского района похищены три тысячи рублей. В этой  краже подозревается безработная, ранее судимая гражданка. Ведется проверка.

«Подобные случаи за последнее время отмечены не только в Великих Луках, но и в Пскове», - отметили в пресс-службе.

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