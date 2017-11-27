Создание «зелёного щита» вокруг Пскова одобрено на публичных слушаниях

18:08, 27 ноября 2017, ПАИ

Представители региональной группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса в Псковской области приняли участие в публичных слушаниях, проведенных Общественной палатой региона по вопросу создания «зеленого щита» вокруг Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В ходе публичных слушаний была заслушана информация общественников о том, что федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах, разработанный и инициированный Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, был принят Госдумой и с 1 января начал действовать на территории всей России. В июле текущего года к нему были внесены поправки.

«В соответствии с новыми законодательными нормами, в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса – это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельностью, включающие в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему. На этих территориях запрещается сплошная рубка леса, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов хранения и утилизации отходов 1-3 классов опасности, размещение свалок и другое. Кроме того, устанавливается обязательство проводить лесовосстановительные мероприятия в приоритетном порядке. В «зеленые щиты» включаются не только леса, но и рекреационные зоны, территории зеленых насаждений больниц, образовательных учреждений, реки и водоохранные зоны, озера, природные ландшафты», – пояснил член регионального штаба ОНФ Григорий Турчин.

Активисты регионального отделения ОНФ в Псковской области совместно с представителями управления Росприроднадзора по Псковской области, государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды и управления по градостроительной деятельности администрации Пскова на экспертном совещании 26 июня провели предварительный отбор территорий для последующего их включения в состав лесопаркового зеленого пояса областного центра. В их число вошли четыре территории: Корытовский лесопарк, расположенный на юго-западе Пскова, территория Псковского лесхоза и микрорайона Белый Мох в северо-восточном направлении, микрорайона Псковкирпич и поселка Череха с юго-восточной стороны. Общая площадь территорий составила 259,4 га.

На публичные слушания также была вынесена инициатива жителей Спицинской волости Гдовского района о создании «зеленого пояса» вокруг нескольких населенных пунктов в данной волости. Граждане обеспокоены вырубкой на лесных участках неподалеку от деревень. Выяснилось, что арендатор производит вырубку на законных основаниях, и на нескольких делянках уже выполнил посадки сосны, претензий к нему со стороны чиновников нет.

По результатам публичных слушаний была одобрена инициатива активистов Народного фронта о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. Инициативу жителей Спицинской волости не поддержали. Эксперты ОНФ продолжат держать на контроле процесс создания «зеленого щита» вокруг Пскова.