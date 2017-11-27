Южный ветер и +1 градус 28 ноября обещают псковичам синоптики

18:22, 27 ноября 2017, ПАИ

28 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до +1 градуса, днем – от -1 до +1.

Атмосферное давление ниже нормы.