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Общество

Перспективы внедрения современных отечественных разработок в сетях обсудили участники техсовета «Псковэнерго»

Участники Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обсудили вопросы внедрения в опытную эксплуатацию современных электромонтажных изделий для ремонта кабельных линий, линейных разъединителей на линии 10 кВ с автоматизированным приводом, промышленных стабилизаторов и бустеров, автоматизированных систем управления освещением и энергосбережения, систем блокировки для обеспечения безопасности персонала при производстве работ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», заседание состоялось под председательством главного инженера компании Андрея Кузьмина. В работе Технического совета приняли участие главные инженеры производственных отделений предприятия и руководители профильных технических блоков «Псковэнерго».

Кроме того, свои разработки по техблоку «Псковэнерго» представили производители отечественного оборудования из Подольска, Вологды, Москвы и Санкт-Петербурга. В открытом диалоге с производителями технические руководители «Псковэнерго» смогли  напрямую высказать пожелания к эксплуатационным характеристикам электросетевого оборудования, требования к системам безопасности, а также обсудить перспективы импортозамещения в данном сегменте. Среди преимуществ представленных отечественных разработок отмечались удобство монтажа, простота в обслуживании, хорошая функциональность и надежность, а также доступная цена.

«Использование инновационных решений - это единственно возможный  путь  модернизации сетевого комплекса и одновременно – сокращения издержек, - подчеркнул Андрей Кузьмин. Сегодня состоялось знакомство с целым рядом отечественных разработок и технологий, позволяющих  увеличивать надежность работы сети и сокращать время устранения повреждений. Мы убедились, что производители идут в ногу со временем и развивают технически перспективные направления. Это дало основание участникам Техсовета принять решения об опытной эксплуатации целого ряда представленных образцов и новых конструкций».

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