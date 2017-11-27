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Общество

Псковская область планирует подключиться к проекту приемных семей для одиноких пожилых людей

Оказание медицинской помощи пожилым людям и развитие гериатрической службы в России обсудили участники общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Он нацелен на совершенствование системы социального обслуживания и повышение качества жизни пожилых людей, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора от Псковской области Елены Бибиковой, которая приняла участие в работе совета.

Проект «Старшее поколение» включает в себя несколько направлений, одно из них - создание комфортных и достойных условий для проживания тех пожилых людей, которые нуждаются в государственной опеке, сообщила координатор проекта, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Она также рассказала, что, начиная с 2013 года, в рамках проекта были построены и реконструированы 54 дома-интерната, из них 9 учреждений – на основе государственно-частного партнерства.

В Псковской области участниками партийного проекта «Старшее поколение» стали около трех с половиной тысяч человек. В 2017 году в рамках проекта идет активная работа по диспансеризации пожилых людей, действуют факультеты «Здоровье и долголетие» и «Спорт для пенсионеров». В области значительно сократились очереди в дома-интернаты для пожилых людей, реализуются новые формы работы с пожилыми людьми, активно работает Союз пенсионеров и университет третьего возраста. Кроме того, регион намерен подключиться к проекту приемная семья для одиноких пожилых людей. В Псковской области планируется разработать нормативную базу и механизм подготовки приемных семей.

Елена Бибикова отметила, что впервые в 32 регионах страны зафиксировано отсутствие очередей в интернаты, это является одним из итогов укрепления материально-технической базы организаций соцобслуживания. Кроме того, во многих субъектах РФ стали активнее использоваться стационаро-замещающие формы обслуживания. К примеру, в 47 регионах поддерживаются приемные семьи для одиноких пожилых людей, назначается пожизненная государственная рента для пожилых людей, а также внедряются мобильные дистанционные формы обслуживания, в том числе в сельской местности. Елена Бибикова также отметила, что важным направлением партпроекта стало формирование культуры активного долголетия: действуют программы по обучению компьютерной грамотности, школы активности, университеты «третьего возраста», различные конкурсы и чемпионаты, а также «серебряное волонтёрство».

Результаты реализации партийного проекта «Старшее поколение» будут представлены на предстоящем съезде партии «Единая Россия».

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