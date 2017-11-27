Порядка 100 псковичей смогли узнать о своих долгах в «Империале»

18:20, 27 ноября 2017, ПАИ

В пункт «Мобильный пристав» гипермаркета «Империал» во время акции «Узнай о своих долгах» обратились порядка 100 жителей Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСПП России по Псковской области.

24 ноября граждане обращались в пункт «Мобильный пристав» не только проверить себя и своих близких на задолженность, но и за консультациями по возникшим вопросам различных задолженностей. Вопросы касались списания денежных средств с банковских карт, а также, каким образом к судебным приставам можно обратиться через интернет. Один из посетителей, узнав о своем неоплаченном штрафе ГИБДД в 500 рублей, сразу его оплатил.

«Такие акции судебных приставов создают более удобные для граждан условия оплаты своих долгов. Любой желающий может узнать о своих долгах по неоплаченным штрафам, налогам, кредитам и задолженностям других категорий, просто обратившись в мобильный проверочный пункт», - отметили в пресс-службе.