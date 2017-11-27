Автомобиль изъяли за долги приставы у великолучанина

17:56, 27 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках приставы изъяли у местного жителя автомобиль Honda civic в счёт долга перед банком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По решению Великолукского городского суда гражданин должен был выплатить задолженность в 787 тысяч рублей одну из банков. В связи с тем, что великолучанин не исполнил судебное решение, дело было передано в Службе судебных приставов. Гражданин был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, в праве проведения регистрационных действий с недвижимостью, а на его банковские счета наложен арест. В мае 2017 года приставы описали и арестовали автомобиль должника Honda Сivic, но оставили у гражданина на хранение.

Оплаты задолженности не поступило, в связи с чем, автомобиль был передан на оценку. Его стоимость составила 430 тысяч рублей. После полного сбора документации для дальнейшей передачи автомобиля на торги, судебный пристав-исполнитель ОСП Великие Луки данный автомобиль, а также ключи и документы на арестованное имущество были изъяты у гражданина.

В ведомстве напомнили, что одной из главных мер принудительного характера по взысканию задолженностей - является арест имущества должника с последующей его реализацией в счёт погашения задолженности. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или его изъятие. Вид, объем и срок ограничения права пользования имущества определяются судебным приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества и характера использования.