Опочанин избил полицейского по дороге из банка в участок

17:42, 27 ноября 2017, ПАИ

В Опочке местный житель избил полицейского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, 21 октября в Опочке 52-летний подозреваемый был задержан в помещении отделения банка в момент совершения противоправных действий. При транспортировке в отдел полиции он нанес полицейскому несколько ударов руками по туловищу, причинив телесные повреждения.

Опочецкий межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Псковской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.