Псковпассажиравтотранс теперь принимает к оплате банковские карты

18:16, 27 ноября 2017, ПАИ

Месячные проездные билеты для проезда в псковских пассажирских автобусах с 27 ноября можно купить в кассах ГППО «Псковпассажиравтотранс» с помощью банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. В Псковпассажиравтотрансе добавили, что в 2015-2016 годах терминалы безналичной оплаты были установлены на всех объектах автовокзальной сети Псковской области.

Отметим, касса ГППО «Псковпассажиравтотранс» на улице Л. Поземского, 123 работает с 8:00 до 17:00 в рабочие дни (обед с 12:00 до 13:00), на улице Коммунальной, 77/1 работает с 8:00 до 21:00 без перерыва на обед.

Продажа городских месячных проездных билетов ведется с 25 по 10 число каждого месяца. Телефон для справок 8 (8112) 690-661.