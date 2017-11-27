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Общество

Псковпассажиравтотранс теперь принимает к оплате банковские карты

Месячные проездные билеты для проезда в псковских пассажирских автобусах с 27 ноября можно купить в кассах ГППО «Псковпассажиравтотранс» с помощью банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в  пресс-службе компании. В Псковпассажиравтотрансе добавили, что в 2015-2016 годах терминалы безналичной оплаты были установлены на всех объектах автовокзальной сети Псковской области.

Отметим, касса ГППО «Псковпассажиравтотранс»  на улице Л. Поземского, 123 работает с 8:00 до 17:00 в рабочие дни (обед с 12:00 до 13:00), на улице Коммунальной, 77/1 работает с 8:00 до 21:00 без перерыва на обед.

Продажа городских месячных проездных билетов ведется с 25 по 10 число каждого месяца. Телефон для справок 8 (8112) 690-661.

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