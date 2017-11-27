Литературно-музыкальный вечер дуэта из Москвы пройдёт в Пскове 3 декабря

19:29, 27 ноября 2017, ПАИ

Литературно-музыкальный вечер творческого дуэта «Остров» (г.Москва) в составе Сергея Леонтьева и Алины Серёгиной пройдет в Центральной городской библиотеке Пскова 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Сергей Леонтьев – поэт, бард, обладатель Гран-при фестивалей авторской песни, автор 2-х поэтических сборников: «Первая скрипка» и «Две луны», член Союза писателей России и др. из г.Воскресенска Московской области. С.Леонтьев награждён Золотой Есенинской медалью за верность традициям русской культуры и литературы; один из авторов, вошедших в сборник «Золотая строка Подмосковья» (2007); дипломант конкурса авторской песни «Домодедово-2008» за лучшие стихи; лауреат конкурса «Семейный альбом», «Радио Подмосковья» и Министерства социальной защиты Московской области за лучшие стихи и песни о семье.

Алина Серёгина – российская поэтесса из г. Томилино Московской области , автор гражданской, любовной, пейзажной, городской, религиозной, философской, мистической лирики, иронических и сатирических стихов, басен, стихов для детей, авторской и эстрадной песни, русского рока, шансона, поэм, пьес, сонетов, эссе, статей, пародий и шуток, поэтических переводов и стихов, песен на другие языки, автор двух стихотворных сборников: «Право на тебя» (2010 г.) и « Рифмы до востребования» (2013 г.), участница конкурсов: «Ты смешной» и «Рассмеши комика»; участница Фестиваля «Алые паруса» (2015) и др.

Литературно-музыкальная программа «Мое солнце» состоится 3 декабря в 16:00 в Центральной городской библиотеке Пскова (ул. Конная, д.6)