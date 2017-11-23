Собираемость взносов за капремонт МКД в Псковской области на начало месяца составила 73,2 процента

19:35, 27 ноября 2017, ПАИ

В понедельник, 27 ноября, состоялось всероссийское видеоселекторное совещание по вопросам, связанным с реализацией мероприятий в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» и реализации региональных программ капитального ремонта. Совещание прошло под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня при участии заместителя министра Андрея Чибиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального фонда капитального ремонта.

В рамках видеоконференции обсуждались темы реализации в субъектах РФ мероприятий по приоритетному проекту «ЖКХ и городская среда» и подведения итогов реализации региональных программ капремонта в 2017 году.

В ходе мероприятия Михаил Мень обратил особое внимание на то, что собираемость взносов за капитальный ремонт в целом по России за год выросла до 88,8 %, что на 7% больше прошлого года.

По итогам обсуждения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень дал поручение принять необходимые меры для решения проблемы в части погашения задолженности по региональной и муниципальной собственности.

Для справки: собираемость на территории Псковской области на начало месяца составила 73,2%.