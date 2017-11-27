Книгу Льва Данилкина «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» представляет Центральная городская библиотека Пскова

19:42, 27 ноября 2017, ПАИ

Книгу писателя Льва Данилкина «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» — биографию журналиста, заговорщика и самого популярного народного вождя в истории России представляет Центральная городская библиотека на выставке «Новые книги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Лев Данилкин написал большую, очень своевременную, к естественному дедлайну – 100-летие русской революции, на 780-ти страницах, книгу «Ленин: Пантократор солнечных пылинок». Судьба главного героя — Владимира Ильича Ленина — вплетена в рассказ о России конца XIX, ХХ и даже XXI века. Это новая биография Ленина, или свежий взгляд на вождя Октябрьской революции.

Ленин у Данилкина не был маньяком, жаждавшим власти - толчком к его деятельности стало откровенно ужасное, диккенсовское положение рабочих, увиденное им в Москве и Петербурге. Желание это изменить, наложившееся на восхищение стройной марксисткой теорией и стало ведущей стороной деятельности Ленина, так что как минимум изначальные цели у него точно были благородными.

Данилкин часто намеренно упрощает сюжет, чтобы современный, особенно молодой читатель с картиночным сознанием мог воочию, словно на соседней улице, увидеть то, что происходило более ста лет назад. Писатель ходит по ленинским местам — Ульяновск (Симбирск), Казань, Петербург. «В этом доме теперь бургерная, а при Ленине была просто лавка... Площадь вымостили, а при ВИЛ тут была непролазная грязь... Пойдемте дальше, вот этим двором, которым Владимир Ильич уходил от шпиков... А теперь побываем в доме Парвуса на Унгерерштрассе, 80…»

А вот другие "соленые" места - вроде романа Ленина и Инессы Арманд, роли немецких или американских денег в революции, истории с покушением Фанни Каплан - Льва Данилкина не прельщают, всякий раз он, опираясь на факты, делает выбор в пользу канонического восприятия событий.

«Настоящая тайна Ленина — это не пломбированный вагон, и не Арманд, это все чушь, а 29-й том его собрания сочинений, «Философские тетради» так называемые, когда марксизм для него как будто вдруг превратился из черно-белого в цветной. Там — источник чуда, благодаря которому он сумел удержать власть», - считает писатель Лев Данилкин.

Инъекция здравомыслия, справедливости и здоровой злости — вот что такое эта книга, по мнению писателя Дмитрия Быкова.

Книга издана в издательстве «Молодая гвардия», тираж – 10 000 экземпляров.