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Общество

Житель Опочки предстанет перед судом за кражу велосипеда

Прокуратурой Опочецкого района в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Опочецкого района в совершении кражи ( ч. 1 ст. 158 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в октябре 2017 года обвиняемый, находясь около дома №9, расположенного на Советской площади в Опочке, похитил велосипед марки «Стелс». С похищенным имуществом обвиняемый с места совершения преступления скрылся, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 6865 рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №11 Опочецкого района Псковской области для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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