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Общество

Турнир по сборке компьютера на скорость прошёл в Пскове

В Центре науки и спорта «Без Предела» компания GIGABYTE Technology совместно с СРП «Простория» 25 ноября провела турнир по скоростной сборке компьютеров и чемпионат по киберспортивным дисциплинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в совете по молодежной политике города Пскова.

Гости фестиваля приняли участие в чемпионате «Собери компьютер», где до самого вечера разгоралась нешуточная борьба за ценные призы от GIGABYTE и партнёров, а псковские киберспортсмены состязались в дисциплинах DOTA2, CS:GO и FIFA18. В перерывах между соревнованиями проходили конкурсы для зрителей, победители которых, конечно, не остались без подарков.

По результатам чемпионата по сборке третье место занял Игнатьев Евгений - он выполнил задание за 7 минут 59 секунд. Второе место занял Григорьев Сергей, его результат 7 минут 48 секунд. И, наконец, первое место было присуждено Варнашеву Артему, который идеально выполнил сборку и поставил новый для Пскова рекорд - 4 минуты 41 секунда.

Организаторы выражают благодарность техническому партнеру мероприятия - компании «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях.

Мероприятие проходило при поддержке совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков».

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