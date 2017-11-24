Псковская сборная завоевала 9 медалей в Чемпионате и Первенстве России по кобудо

20:13, 27 ноября 2017, ПАИ

25-26 ноября в Москве состоялись Чемпионат и Первенство России по восточному боевому единоборству «кобудо». Как рассказали Псковскому агентству информации в областной федерации, для участия в соревнованиях была сформирована сборная команда в составе 13 спортсменов, двух тренеров и судьи. Поездка состоялась при поддержке государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

Чемпионом России в весе 85 кг стал Глеб Дзешкевич. Спортсмен выполнил норматив «Мастер спорта России». Бронзу Чемпионата в весе 80 кг «забрал» Рафаэль Керимов.

В Первенстве России в категории 16-17 лет в своих весах серебряные медали завоевали: Илья Сиземов, Даниил Макеев, бронзовым призером стал Михаил Кузнецов. Самый запоминающийся бой провел капитан юношеской сборной Илья Сиземов – выиграл полуфинальный поединок досрочно красивым нокаутом. В возрасте 14-15 лет бронза у Даниила Иванова.

Тринадцатилетние Савелий Савельев и Павел Чарыев стали вторыми по версии тайхо-дзюцу (демонстрация приемов самообороны). Савелий также завоевал золото в боях в категории 12-13 лет до 45 кг.

Все победители и призеры Чемпионата и Первенства России получили медали и грамоты Министерства спорта Российской Федерации.

В заключительной части первого дня соревнований при свете прожекторов, в торжественной обстановке, состоялись финальные мужские поединки и грандиозное международное будо-шоу, в котором приняли участие мастера единоборств из разных стран и разных регионов России.

Псковская команда продемонстрировала патриотический номер «Я поднимаю флаг моего государства» сорвав бурные аплодисменты всего зала.

Все спортсмены – воспитанники отделения единоборств псковской спортивной школы «Мастер». Подготовили команду тренеры: Владимир Евдокимов, Дина Дымова, Рафаэль Керимов. В судейском корпусе от Псковской области работал Андрей Синяев.

Команда благодарит организаторов за прекрасно организованный и проведенный праздник спорта.