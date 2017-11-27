В школе № 3 Пскова состоялся спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья!»

20:18, 27 ноября 2017, ПАИ

В школе № 3 Пскова состоялся спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья!». В состязаниях приняли участия жители микрорайона Овсище. Семейные команды преодолели различные испытания эстафеты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Победителей наградил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Он отметил, что спортивные семейные праздники - это добрая традиция микрорайона. Григорий Стороненков также выразил надежду, что со временем участников соревнований будет еще больше.