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Общество

В школе № 3 Пскова состоялся спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья!»

В школе № 3 Пскова состоялся спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья!». В состязаниях приняли участия жители микрорайона Овсище. Семейные команды преодолели различные испытания эстафеты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Победителей наградил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Он отметил, что спортивные семейные праздники - это добрая традиция микрорайона. Григорий Стороненков также выразил надежду, что со временем участников соревнований будет еще больше.

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